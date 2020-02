Mehr Zivilcourage bitte

Dass Menschen über eine Person, die vielleicht verletzt oder kollabiert auf dem Boden liegt, kaltblütig hinwegsteigen ohne zu helfen, ist ja bekannt, aber

ein Passant am Alten Markt (in weißer Hose), der gleichgültig zusieht, wie sich drei Männer mit einem Auto und einem Rammbock daran machen, den Omega-Laden aufzubrechen, das ist ja wieder was Neues.

Noch dazu, wo sich quasi gleich ums Eck die Polizeiwachstube im Rathaus befindet und ein Anruf dort wahrscheinlich den Zugriff innerhalb von zwei Minuten möglich gemacht hätte. Daher mein Aufruf: If you see something say something!



Josef Blank, 5061 Elsbethen