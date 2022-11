Mehrarbeit wird bestraft!

20 Stunden Teilzeit bringen pro Stunde netto 15 Euro, 1/3 weniger (!) gibts für zusätzlich geleistete. Vollzeit-Arbeitnehmer werden außer der geringen Wertschätzung ihrer Mehrleistung durch Verlust staatlicher Zuschüsse bestraft - das kritisiert Herr Zeithofer in seinem Leserbrief vom 18. November.

Dem Vernehmen nach solls auch durchaus leistungsfähige Arbeitslose geben, die sich in ihrer sozialen Hängematte so wohl fühlen, dass sie wegen eines geringen Mehrertrags nicht daran denken, einen Job anzunehmen.

Unternehmer klagen über einen krassen Mangel an geeigneten Mitarbeitern - dabei wären viele - bereits eingearbeitete - Teilzeitler durchaus bereit, nach Entfall der oben erwähnten Strafen auf Vollzeit umzustellen.





Helmut Hintner, 5020 Salzburg