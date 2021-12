Mehrheit der Geimpften kontra Minderheit der "Impfverweigerer"?

Zum "Standpunkt" vom 27. 11., "Schuldzuweisungen treiben uns nur weiter auseinander": Meinungsfreiheit heißt, jeder kann sagen, schreiben, denken, was er will. Nicht jeder, der anderer Meinung ist, hat die Möglichkeit, eine größere Öffentlichkeit von "seinem Standpunkt" zu überzeugen. Was mich als grundsätzlich sozial geprägten Mitbürger stört, ist, dass schön langsam von einigen Berichterstattern/-innen der Eindruck erweckt werden könnte, dass sich die große Mehrheit der Geimpften und Genesenen bei der kleinen Minderheit der ungeimpften "Impfverweigerer" - nicht zu verwechseln mit denen, die sich aus guten medizinischen Gründen nicht impfen lassen können - für deren unsolidarisches gemeingefährdendes Verhalten entschuldigen müsste!

Nur in totalitären Staaten regiert eine Minderheit die große Mehrheit! Wenn, wie ich kürzlich erfahren musste, durch Verletzung eingeschränkte ältere Menschen das Spital verlassen müssen, weil die Betten für (ungeimpfte!) Covidpatienten frei gemacht werden müssen, "platzt mir der Kragen". Ich hätte auch kein Problem, offen dafür gradezustehen, dass Ungeimpfte im Falle einer Triage-Entscheidung sehr schlechte Platzkarten haben müssten.

Wie kommen die vernünftigen Mitbürger/-innen, die auch alle Einschränkungen in ihrem täglichen Leben hinnehmen, dazu, für den immensen wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Schaden aufzukommen, nur weil eine kleine Minderheit durch Innenstädte und Straßen zieht und darüber auch noch berichtet wird? Das ist demokratiepolitisch eine Bankrotterklärung!



Franz Schenner, 5730 Mittersill