Der Gemeinderat beschäftigte sich am Mittwoch (2. November) mit dem öffentlichen Verkehr - endlich mal wieder. Die Beiträge der verschiedenen Fraktionen waren unterschiedlich, aber durchwegs interessant und diskussionswürdig.

Ein Dank an dieser Stelle an Bürgermeister Preuner, der in den neuen Strukturen im Verkehrsbeirat nicht Politiker sehen will, sondern fach- und sachkundige Personen, die sich tatsächlich mit dem öffentlichen Verkehr auskennen. Bravo, das ist ein echter Meilenstein in der Salzburger Verkehrspolitik, wenn das gelingen sollte.





Dipl.-Kfm. Sebastian Krackowizer, D-82447 Spatzenhausen