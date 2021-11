Mein Dank gilt dem Gruppeninspektor

Am Abend des 6. Oktober wurde ich an der Ederkreuzung am Zebrastreifen von einem Pkw angefahren und verletzt.

Der Lenker fand kein Wort des Bedauerns, fragte nur, ob er weiterfahren könne (!! - vielleicht stand auch er unter Schock?).

Die verständigte Polizei kam samt Rettung, bearbeitete den "Fall" aber mechanistisch und ohne Empathie (Alkotest etc). Ich fühlte mich in meinem Schockzustand und den Schmerzen ziemlich einsam und verlassen. - Da kam das Verkehrsunfallkommando mit Herrn Gruppeninspektor Handl. Er reichte mir seinen Arm, um mir aus dem Rettungswagen zu helfen, und nach den nötigen Formalitäten (zwei Alkotests etc.) geleitete er mich über die Straße, wo mein herbeigerufener Mann im Auto auf mich wartete. Herr Handl hat mir in einer Notsituation Halt und Sicherheit gegeben, und dafür möchte ich ihm danken!





Renate Schwaiger, 1180 Wien