Mein Fahrrad-Erlebnis mit einem Rottweiler in Grödig

Vor nicht allzu langer Zeit fuhr ich mit meinem Fahrrad im Grödiger Gemeindegebiet auf einer öffentlichen Straße. Plötzlich schoss aus der offenen Ausfahrt eines Privatgrundstücks ein ausgewachsener Rottweiler auf mich zu. Ich bremste und schrie den Hund an (auch vor Schreck). Zugleich sprang ich hinter mein Fahrrad und schützte mich mit meinem Fahrrad vor dem Hund. Dieser ließ von mir bzw. meinem Bike ab und lief weg in die Wiese. Es gab keine physische Berührung (Gott sei Dank!).

Im Schock und mit großem Ärger wollte ich den Hundehalter auf dem Grundstück ansprechen und ging daher zum Haus. Dieser kam heraus und fragte, was ich wolle. Ich sagte ihm erregt, dass sein Hund mich gerade (fast) angefallen hatte und beißen wollte. Er: Und, hat er Sie gebissen? Ich: Nein. Er: Was wollen Sie dann von mir? Ich: Ich möchte Ihnen mitteilen, dass Ihr Hund mich gerade angefallen hat und fast gebissen hat. Er: Naja, vielleicht haben Sie ja böse geschaut. (Das hat er wirklich gesagt!) Ich: Das ist jetzt aber nicht Ihr Ernst, oder? Er: Oder haben Sie was Falsches gegessen? Ich: Nochmal: Es wäre toll, wenn Sie Ihren Hund anleinen. Denn Sie haben ja keinen Zaun zur Straße hin. Er: Sie brauchen ja nicht auf dieser Straße fahren. Ich: Bitte wie? Das ist eine öffentliche Straße. Er: Außerdem, verlassen Sie sofort mein Grundstück.

Ich war nur mehr sprachlos ob solcher Ignoranz und Frechheit (und Dummheit). Doch, wie wir aus Erfahrung wissen, wird sich kein einziger Politiker im Salzburger Landtag oder im österreichischen Nationalrat trauen, irgendetwas bezüglich Maulkorbpflicht für Listenhunde zu tun, da Hundehalter ja Wähler sind. Oder was muss noch alles passieren, dass sich auch hier in Salzburg etwas tut?





Mag. Clemens Spechtler, 5082 Grödig