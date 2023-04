Mein Kind soll es besser haben

Ich bin jetzt 66 Jahre alt und war ein ganz guter Schüler (Volks- und Hauptschule Gnigl).

Mit 14 Jahren standen meine Eltern und ich vor der Entscheidung Lehre oder Schule. Ich wollte eine Lehre. Aber meine Mutter meinte - sie hat es sicher gut gemeint -, du gehst in die HTL. Sie hat nur gesehen, dass man mit Matura "wer" ist. Ihr Mann war beim Bundesheer und er hätte natürlich mit Matura wesentlich größere Aufstiegsmöglichkeiten gehabt. Er blieb lebenslang Vizeleutnant.

Nach vier Jahren HTL war ich immer noch in der 2. Klasse.

Das heißt: Ich bin gratis und umsonst in diese Schule gegangen. Zum Glück habe ich dann die Fachschule für Maschinenbau in Hallein abgeschlossen.

Mit 31 Jahren habe ich einen Sohn bekommen, der unter anderem die technische Hauptschule in Salzburg mit sehr gutem Abschluss beendete. Ich sagte noch vor dem Schulwechsel, mir wäre lieber, er machte eine Lehre. Nach fünf Jahren HTL hat er in meiner Firma zu arbeiten begonnen. Eine seiner ersten Aussagen: "Papa, unsere Monteure dürfen nur nicht erfahren, dass ich von der Praxis keine Ahnung habe. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, ich hätte eine Lehre gemacht."

Heute hat er dieses Problem nicht mehr (Learning by Doing).

Wir haben in Salzburg mehr Rechtsanwälte als - ich sag mal - Zimmerer. Ich bin mir sicher, dass heute ein guter Installateur das Mehrfache eines schlechten Anwalts verdient.

Dies zum Thema: Wir haben keine Facharbeiter.





Robert Wernik, 5020 Salzburg