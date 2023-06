Mein Paradies im Grünen

Mein Garten kostet mich ein Sündengeld! Aber wo ich auch gehe, ich bin im Freien zwischen Baum und Strauch und Blumen. Im Garten gelingt mir die Flucht, vor der Sorge um alles und alle, besser als bei guter Musik oder beim Lesen eines Buches.

Eigentlich dürfte ich mir das nicht gönnen, nur so herumzugehen und nichts zu tun, außer mich grenzenlos zu freuen an allem, was blüht und wächst. Wie viel nehme ich mir jeden Frühling vor, nach dem Studium diverser Gartenzeitungen kommen Wünsche hoch, (die sich wohl nicht mehr erfüllen werden), mein Rücken erlaubt halt nur da und dort kleine Veränderungen. Und außerdem, es ist mein Fleckerl Erde, das ich trotz aller Unvollkommenheit selbst gestaltet habe, und dem ich mich mit aller Kraft und trotz viel Unwissen gewidmet und viel daraus gelernt habe. Es heißt nicht umsonst: Der Garten erzieht den Gärtner nicht umgekehrt. Alle Vorstellungen und Träume, wie man sich den Garten gewünscht hat, sind zwar nicht so geworden, weil das eine zu groß geworden ist und den Nachbarn ärgert und das andere gar nicht gewachsen ist.

So ähnlich ist es auch bei uns Eltern, das eine Kind wird größer an Leib und Seele, das andere, wo man meinte, das es alles besser machen wird als man selbst, ist in eine ganz andere Lebensbahn eingetreten. Es bleibt uns nur zu hofffen und zu warten, dass alles gut wird, im Garten wie bei den Menschen. Das waren meine morgendlichen Gedanken und nun die Stiefel und Handschuhe an und frisch ans Werk.

Elise Petschenig-Guggenberger, 9640 Mauthen