Zum Artikel "Neue Busse für Pendler und Touristen." (SN-Lokalteil vom 25. 6.):

Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Mein Vorschlag wäre, ein großer, finanzierbarer Schritt.

Laut diesem Artikel ist die größte "Einfallschneise" an Pendlern, Schülern wie Touristen in die Stadt Salzburg, das südliche Salzachtal. Was bringt uns da die Millionen verschlingende Verlängerung der Lokalbahn bis Mirabell?

Meine Alternative - die Schaffung einer schnellen XL O-Bus Ringlinie: Von Sbg. Hbf. nach Sbg. Süd. Streckenführung: Sbg. Hbf., Kaiserschützenstr., Jahnstr., Haunspergstr., Schwarzstr., erste Haltestelle Landestheater, Staatsbrücke, Hst. Rathaus, dann weiter nach der bestehenden O-Buslinie und Halten nach Sbg. Süd.

Aufwendungen: Installation einer O-Busleitung in der Schwarzstr. und die vorauseilende Steuerbarkeit der Verkehrsampeln durch den O-Bus.

Von Sbg. Süd nach Sbg. Hbf.

Streckenführung: Sbg. Süd, Salzachweg, Ignaz Rieder Kai, Giselakai, zur Imbergstr., erste Haltestelle Äußerer Stein, dann weiter nach der bestehenden Linie und Halten nach Sbg. Hbf.

Durch die Streckenführung über den Ignaz Rieder Kai kann der O-Bus frei vom Verkehrsstau der Alpenstr., schnell zur Hst. Äußerer Stein verkehren.

Aufwendungen: Ausbau des Salzachweges und des Ignaz Rieder Kais zur Befahrbarkeit mit O-Bussen.

Neue Doppelgelenk O-Busse für bis zu 220 Fahrgäste könnten abgestimmt auf die Fahrpläne der SLB - Sbg. Hbf. bzw. ÖBB - Sbg. Süd, die Fahrgäste aufnehmen und diese auf schnellstem Weg durch Einsparung von Halten, bzw. Nutzung verkehrsärmerer Straßen, in die Stadtmitte befördern.

Nicht nur bis Mirabell, sondern mit einem Bruchteil an Kosten auch von Salzburg Süd in die Stadt.

Die Investitionen wären im Vergleich zur Mini U-Bahn verschwindend und der Bau in kürzester Zeit durchführbar.







Peter Grundbichler, 5020 Salzburg