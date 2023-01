Meinung des deutschen Bundeskanzlers

Herr Bundeskanzler Scholz träumt und hat keinerlei Kenntnis über Wladimir Putin. Dieser zählt nicht nur zu den "kleinen Männern" in der europäischen Geschichte, sondern ist als Geheimdienstler der Sowjetunion auch in der DDR stationiert gewesen. Bisher wurde noch nicht erwähnt, dass er offensichtlich Stalin (nach Hitler der größte Verbrecher des vorigen Jahrhunderts) nachahmt. Die Komplexe Putins schlagen sich nieder im Angriff auf die Ukraine und sein Größenwahn zeigt sich immer wieder auch in Äußerungen. Herr Scholz meint, dass er mit Telefonaten einen Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine bewirken kann. Das wird so nicht stattfinden. Putin kennt nur die gewaltsame Einnahme ukrainischen Staatsgebiets und wird davon nicht ablassen. Daher ist eine weitere Unterstützung der Ukraine erforderlich, nach Panzern auch mit Kampfflugzeugen. Ein Angriff auf Russland ist vorerst nicht erforderlich.





Bernhard W. Eigelshofen, 5101 Salzburg-Bergheim