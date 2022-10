Meinungsfreiheit ist ein wertvolles Gut

Zum Leserbrief von Herrn Josef Blank "Schneekanonen als Stromfresser" in den Salzburger Nachrichten vom 25. Oktober 2022. Wir leben glücklicherweise in einem Land, in dem eine persönliche Meinung erlaubt ist, ja sogar in einem Qualitätsmedium veröffentlicht wird. Herrn Blank dürfte aber nicht bewusst oder egal sein, dass ohne technische Beschneiung Wintersport auch in höheren Lagen schon lange nicht mehr möglich wäre. Die Klimaerwärmung ist Fakt. Der von mir im Leserbrief vom 22. Oktober aufgezeigte Energieverbrauch der Seilbahnen von 1,3 Prozent beinhaltet auch die technische Beschneiung und Pistenpräparierung (!) und nicht nur die Beförderung unserer Gäste.

Übrigens brauchen, wie vom Fachverband ermittelt, sämtliche Stand-by-Geräte in Österreich mehr Energie als alle Bergbahnen in Österreich. Wenn wir uns auf "Frau Holle" verlassen müssten, würden Zig-Tausende Arbeitsplätze in den alpinen Regionen verloren gehen. Das dürfte die freie Meinung von Herrn Blank nicht beeinflussen? Übrigens technischer Schnee ist Natur pur: Nichts als Wasser, Luft und Energie aus zu 100 Prozent erneuerbaren Quellen!





Schenner & Partner GmbH, 5730 Mittersill