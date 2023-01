Meinungsfreiheit wichtiges Gut

Problem mit Klima-Klebern. Wissen wir auch. Kickl unterstützt verbal in der ZIB ein neues Verkehrszeichen, welches einen stehenden Mann zeigt, der auf einen, auf dem Zebrastreifen festgeklebten, Klimaaktivisten pinkelt. Das ist neu. Und ebenso abscheulich. Er beschimpft Klimaaktivisten als Terroristen. Es wird immer abscheulicher mit der Sprache von Kickl. Ich bin kein Klimaaktivist, folglich auch kein Terrorist. Was ich aber schon verstehe, dass sich die jungen Menschen aus Verzweiflung an die Straße kleben, um auf unsere Bequemlichkeit der nahenden Katastrophe in aller Deutlichkeit hinzuweisen. Was ich nicht verstehe - zu Coronazeiten zogen hunderte Demonstrationen durch unseren Staat. Öffentliche Reaktionen im Sinne von "das sind alles Coronaterroristen" gab es in dieser Zeit keine. Auch hier wurden Einsatzfahrzeuge ungewollt in den Stau gezwungen. Die abgrundtiefe Sprache blieb aus. Zum Glück. Meinungsfreiheit ist ein wichtiges Gut der Demokratie. Kickls Aussagen haben mit Meinungsfreiheit nicht viel zu tun. Vielleicht werden Menschen bald mit Ratten verglichen. Das hatten wir schon einmal.



Sebastian Adensam, 4120 Neufelden