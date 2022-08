Meinungsmache über Leserbriefe

Ich wäre liebend gerne bei dieser so heftig kritisierten Jungfrauenweihe im Salzburger Dom dabei gewesen. Leider hatte ich einen Radunfall und ich landete auf der Unfallstation des Schwarzacher Krankenhauses.

Es entsetzt mich, wie viele Giftzwerge in dieser Kirche Meinungsmache über diverse Leserbriefe betreiben. Es wird wohl einer im Glauben gereiften Christin diese Entscheidung zugestanden werden können, ohne gleich ins finstere Mittelalter katapultiert zu werden: Mag.-/Mag.a- oder Dr.-Titel heißt noch lange nicht Herzensbildung, und nur darauf kommt es letzten Endes an. Jesus der Bräutigam ist treu, im Gegensatz zu seiner Braut, der Kirche.

Ich wünsche der geweihten Braut Freude und Zuversicht auf ihrem weiteren Weg, mit Maria als Schwiegermutter!







Vroni Steinbacher, 5500 Bischofshofen