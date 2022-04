Hermann Nitsch, ein Meister der Farbklecks-Kunst ist von uns gegangen (Zum Tod von Hermann Nitsch). Wahrlich ein Meister. Er hat es verstanden, seine Werke von den Profis in der Szene als Kunstwerke ansehen zu lassen. Er hat dafür Preise bekommen, ist berühmt geworden, hat öffentliche Aufträge bekommen, war prominent auf Ausstellungen vertreten. Alle Achtung!

Da gibt es aber auch Leute - so etwa wie mich -, die - ich Banause! - von seiner Kunst nicht viel halten. Ja, immerhin hat er eintönig einfärbigen Flächen mit Farbe Abwechslung verliehen, also Farbe ins graue Alltagsleben gebracht. Immerhin. Aber was macht da den Unterschied zu einem Ungeschick, wenn man aus Versehen einen Farbtopf umstößt? Entsteht da auch Kunst? Na ja, das sind dann nicht die Flächen, wo man die Farbe haben will. Aber wenn man, was immer wieder vorkommt, einen Schimpansen im Zoo mit Farbe hantieren lässt? Produziert der dann Kunst?

Man möge mir verzeihen, ich bin schon in sehr fortgeschrittenem Alter und habe wahrscheinlich für moderne Kunst nicht das richtige Verständnis. Ich bin halt auch dadurch beeinflusst, dass ich die Werke der größten Meister der Farbe, der größten Maler der Kunstgeschichte, Aug in Aug bewundern durfte. Und ich ziehe halt da Vergleiche. Wie dumm von mir. Aber ich denke auch an das Märchen, das eine Parabel ist: "Des Kaisers neue Kleider". Da bewundern alle etwas, was nicht da ist bzw. was keinen Wert hat, als wunderbar und einmalig, weil keiner zugeben will, dass er weniger davon versteht als der andere.

Das ist so meine Vorstellungswelt. Man möge mir verzeihen.





Peter F. Lang, 1200 Wien