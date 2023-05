Meister Petz und Isegrim auf Wanderschaft

"Wanderbares Österreich", "Ursprüngliches im Sommer erleben", "Zurück zur Natur" So wird für Urlaubsziele geworben. Jetzt könnten uns Bär und Wolf, welche früher zu den Untieren gezählt wurden, einen gehörigen Strich durch die Rechnung machen. Wie das?

Bären wurden mehrfach und an unterschiedlichen Orten gesichtet. Nachdem sogar ein Angriff auf einen Menschen mit tödlichem Ausgang erfolgt ist, kann man das Problem nicht mehr auf die leichte Schulter nehmen. Überlegt man sich diesbezüglich eine Reisewarnung zu erlassen? Da müssten in einem Tourismusland ja die Alarmglocken schrillen und zwar lauter als eine herkömmliche Sirene. Überreaktion oder einfach nur Vorsichtsmaßnahme? Wer garantiert, dass unsere heile Natur auch sicheres Gebiet ist? Sind am Ende "Bär & Wolf" die Antwort auf den Overtourism?

Dann würde künftig die Werbung wohl so lauten: "Faszinierendes erleben, Geheimtipps und Kleinode entdecken. Machen Sie schnell, sonst sind Bär und Wolf früher dort". Oder derart: "Chalet-Schnäppchen in unberührter Natur, greifen Sie zu, bevor es der Bär tut". Je schöner und einsamer situiert, desto bäriger.

Fakt ist, wir haben nicht mehr das unberührte Terrain, das Bär & Wolf & Co. für ihren Lebensraum benötigen würden, weil hierzulande alles entweder land- und forstwirtschaftlich oder touristisch genutzt wird. Wildtiere sind gezwungen, in menschliche Bereiche einzudringen und ob man will oder nicht, das geschieht gerade. Haben wir noch Zeit für endlose Überlegungen? Schafft klare Fakten, denn die Stimmung in der Bevölkerung kippt. Ratschläge wie, man soll sich im Falle einer Begegnung tot stellen oder den Rucksack abwerfen, sind theoretisch machbar, praktisch bemerkt jeder halbwegs schlaue Bär meine frische Spur einer vollen Hose.



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf