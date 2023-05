Meisterschafts-Finale Red Bull - eine verpasste Chance

Am Sonntag, 21. Mai, stand das möglicherweise schon entscheidende Spiel zwischen Red Bull Salzburg und Sturm Graz an. Die Erwartungen waren riesengroß, so eine Ausgangssituation hatte es in Österreich schon eine Ewigkeit nicht mehr gegeben. Und dann machte Red Bull den ersten groben Fehler in der Vereinsgeschichte. Anstatt das Stadion völlig zu öffnen, wurde es auf 17.000 Zuschauer beschränkt. Eigentlich unfassbar, wenn man sich erinnert, wie früher Austria Salzburg sogar bis nach Wien ausgewichen ist, um möglichst vielen Fans die Möglichkeit zu geben, dort vor 45.000 Zusehern das Spiel zu sehen.

In jeder Liga der Welt wäre das selbstverständlich gewesen, wenn man sich nur die überschäumende Meisterfeiern zuletzt in den Topligen anschaut. Was wäre das für ein großes Fest vor 30.000 Zuschauern gewesen, um den 10. Meistertitel hintereinander zu feiern. Eine Stimmung wie in der Champions League wäre es gewesen. Die Begründung - "eigentlich haben sich das nur Stammzuschauer verdient" - ist mehr als eine Verhöhnung für die Ausgesperrten, die das Spiel nur vor dem TV verfolgen konnten. Eine Riesenchance, die nicht mehr gutzumachen ist, wurde leichtfertig verpasst.

Erwin Eisenköck, 5020 Salzburg