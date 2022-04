"Melkkuh" Mittelstand

In letzter Zeit ist zu beobachten, dass bei den verschiedenen wirtschaftlichen oder sozialen Maßnahmen der "Mittelstand" immer mehr benachteiligt wird! Es ist zwar zu begrüßen, dass die sozial und wirtschaftlich Schwächeren stärker unterstützt werden, doch dies in praktisch allen Bereichen "zum System" zu machen, ist abzulehnen. Bei Pensionen bekommt der Mittelstand äußerst magere Erhöhungen, dabei haben diese Pensionisten/Rentner ja das, was sie bekommen (sollen), alles zuvor eingezahlt! Der Mittelstand kommt hauptsächlich für die üppig fließenden Steuereinnahmen des Staates auf, welchen dann wiederum zu einem großen Teil in den "Sozialtopf" einfließen! Schwächt man beständig durch zu hohe Abgaben oder geringere "Anpassungen" (Energie, Treibstoff, Pensionen, Lohnerhöhungen, …) diesen Mittelstand, wird dieser schrumpfen und wird auch immer weniger Geld in die Staatskassen fließen, mit bekannten und ernsten Auswirkungen.





Manfred Waldner, 6166 Fulpmes