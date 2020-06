Menschen, 13./14. Juni

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Fritz Lehner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feierte vor Kurzem seinen 85. Geburtstag.

SAMSTAG

Helga Tollerian, Malerin aus Salzburg, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Adolf Krammer aus Salzburg begeht heute seinen 80. Geburtstag.

Karl Wansch, Ehrenobmann der Kameradschaft Morzg, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Weiters feiert am Samstag Geburtstag: Philomena Zöchling (73), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See.

SONNTAG

Maria Bachinger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert am Sonntag ihren 85. Geburtstag.

Erna Seber aus Stuhlfelden vollendet am Sonntag ihr 80. Lebensjahr.

Oberst i. R. Theo Luigs, langjähriges Mitglied des Artilleristenbunds Salzburg, feiert am Sonntag den 75. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Karl Lettner (91), langjähriger Gremialobmann des Salzburger Fotohandels sowie stv. Obmann des Bundesgremiums des Fotohandels, Neumarkt am Wallersee.



Quelle: SN