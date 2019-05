Menschen, 23. Mai

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Hans Wiesinger, Abteilungsleiterstellvertreter der SVA der Bauern i. R., vollendet heute in Salzburg-Leopoldskron sein 75. Lebensjahr. Der Jubilar ist begeisterter Enduro- und Motorradfahrer.

Klaus Anton Pfeifenberger, Zollwachebeamter i. R., Vice President des Kiwanis Club Salzburg 1, Gründungsmitglied der "Salzburger Hausmusik" und Mitglied der "Morzger Waldweiher Musi", feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Theresia Pabinger (82), Mitglied des Seniorenbunds Göming; Josef Leitner (76), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See.



