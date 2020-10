Menschen brauchen ordentliche Unterbringung!

Bundeskanzler Kurz hat vor etlichen Wochen behauptet, die neuen österreichischen Unterbringungen seien keine Zelte sondern winterfeste Objekte. Bauliche Details blieb er schuldig. Am 19. Oktober heißt es nun vonseiten der Caritas, nicht regendichte Zelte ohne Boden seien geliefert worden und das generell, also auch von anderen Ländern. Diese Menschen da unten in Griechenland brauchen Überwinterungsquartiere und keine bodenlosen Kälberboxen aus irgendwelchen Billigfetzen! Sie brauchen Duschen und keine Gartenschläuche! Sie brauchen Sanitäranlagen und keine Donnerbalken! Sie brauchen qualitätvolle medizinische Versorgung und kein Wegschauen! Und die Kinder brauchen Schule, ggf. bei uns in den diesbezüglich beschämend ungemeinschaftlichen EU-Ländern!





Gertrude Friese, 5452 Pfarrwerfen