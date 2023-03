Menschen in Salzburg brauchen wieder eine Zukunftsperspektive

Hauptsächlich war es Neugier, die mich dazu bewogen hat, beim Auftaktevent der SPÖ Salzburg am 17. 3. 2023 dabei zu sein. Bei meiner Ankunft vor dem Lokal überraschte mich bereits die große Zahl an Menschen, die dort schon warteten. Es füllten sich die Reihen und es wurde langsam klar, dass die Lokalität hätte wesentlich größer sein sollen, denn es mussten offensichtlich Interessierte abgewiesen werden. Schade für alle, die keinen Platz mehr bekommen konnten, denn ich hatte eine so ermutigende Veranstaltung nicht erwartet. Die Stimmung war von Anfang an mitreißend, Pamela Rendi-Wagners dynamische freie Rede war mehr als ermutigend, die Rede des gewesenen Bundeskanzlers Christian Kern war pointiert, in manchen Punkten auch gerechtfertigt angriffig, mitunter sogar witzig. Sie war rhetorisch brillant! Ich wünschte ihn mir zurück auf die politische Großbühne. Ich erwartete David Eggers Rede mit Spannung und wurde nicht enttäuscht.

Er sprach die bestehenden Probleme, mit denen die Mehrheit der Menschen in unserer Gesellschaft heute konfrontiert ist, mit Punktgenauigkeit an und in seiner insgesamt sehr engagiert gehaltenen Rede war er überzeugend in dem Wunsch, dass sich in unserem schönen Bundesland jetzt was zum Besseren ändern kann, wenn die Sozialdemokraten wieder eine starke Kraft werden, entsprechend dem Wahlspruch "Salzburg kann mehr!" als verwalten und Rückschritt. Wir brauchen Mut und Optimismus, damit die Menschen in Salzburg den Mut nicht verlieren, sondern wieder eine Zukunftsperspektive haben.







Franz Mayrhofer, 5161 Elixhausen