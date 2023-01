Ich möchte mich gegen das, auch in Ihrem Leitartikel vom 21. Jänner vorkommende Vorurteil wehren! Das Vorurteil, dass alle Menschen mit Adipositas ständig im Krankenstand sind und in Frühpension gehen! Ja, ich war (in der 60ern) ein dickes Kind und habe Adipositas. Aber: In den letzten drei Jahren war ich keinen Tag im Krankenstand, mein letzter Krankenstand (2019) war wegen Schnittwunden durch einen Arbeitsunfall. Und ich gehe heuer ganz normal mit sechzig in Pension! Ich habe keine einzige Statistik zur Bestätigung der Vorurteile gelesen, auch nicht in Ihrem Leitartikel!





Ing. Monika Eichinger, 1120 Wien