Menschen treibt die Sorge um die Gesundheit an

Impfneid, eine neue Wortschöpfung in Coronazeiten, klingt abwertend und negativ. Es ist aber nicht der Neid, der die Menschen antreibt, sondern die Sorge um die Gesundheit, die Pandemie zu überstehen. Hausärzte, mobile Pflegedienste, Risikopatienten, Menschen über 80 Jahre klagen zu Recht, wenn in den Seniorenheimen Besuchsdienste, die vielleicht einmal in der Woche vorbeischauen, oder Angehörige von Mitarbeitern geimpft werden.

Die Landeshauptleute von Vorarlberg und Oberösterreich haben angekündigt, genauer hinzusehen, ob in ihrem Bundesland der Impfplan des Bundes eingehalten wird. Unser Gesundheitsreferent Christian Stöckl hebt dagegen schützend die Hand über die Personen, die sich von vorgeblich übrig gebliebenen Impfdosen noch eine Impfung abzweigen konnten. Nach einem Bericht in den SN vom 21. 1. 2021 klagt Herr Stöckl, wegen der vielen Beschwerden "jeden Tag auf 180" zu sein. Das hat er sich aber selbst zuzuschreiben, er ist verantwortlich dafür, dass die Richtlinien des Österreichischen Impfplans konsequent und genauestens eingehalten werden.

Gerade jetzt, wo es neue Mutationen gibt und bei den Lieferungen der Impfdosen Engpässe bestehen, ist diese Forderung ein Muss.

Transparenz ist nötig, und es ist nicht der Neid, sondern die Sehnsucht vieler Menschen, durch eine Impfung vor dem Virus geschützt zu sein.

Gerlinde Bichler, 5760 Saalfelden