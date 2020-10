Menschenmengen? Versammlungen? Nein danke!

Vor kurzem stieß ich in den SN auf ein Bild einer eng beisammenstehenden Menschenmenge. Das erste was mir durch den Kopf schoss: Dürfen die das überhaupt?

Bälle, Partys und Treffen mit Freunden. Das alles fühlt sich mittlerweile - wenn es überhaupt stattfinden kann - einfach nur komisch an.

Zuerst werden wir in einen Lockdown geschickt und dann sollen wir ins Leben zurückkehren und uns in Menschenmengen aufhalten, als wäre nie etwas passiert. Niemand spricht über die Auswirkungen, die der Lockdown auf uns hatte.

Werden wir jemals in das "normale Leben" zurückkehren können? Wir sollten unsere letzten Schuljahre genießen können, aber allein der Blick von der letzten Reihe in den gefüllten Klassenraum war anfangs sehr gewöhnungsbedürftig. Und Gruppenarbeiten? So weit sind wir noch nicht.

Selbst wenn wir die Pandemie überstehen, werden wir uns noch eine Weile mit den Folgen beschäftigen müssen.

Hadeel Aziz, Gadeer Aziz, Shkurta Zekiri, Merissa Omerovic, HAK-Neumarkt