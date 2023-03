Menschenorientierte Außenpolitik

Außenpolitik kann richtig oder falsch beziehungsweise diplomatisch oder direkt sein, aber was ist feministische Außenpolitik und warum soll diese oft mit Kampfrhetorik und starren Fronten ohne große dialektische Beweglichkeit verbundene Einstellung mehr Frieden stiften? Hat man dann zu Ländern, die von Frauen vertreten werden, wie etwa Finnland oder Italien, ein besseres und zu männerdominierten Staaten ein schlechteres Verhältnis beziehungsweise bricht man zu moslemischen Staaten, vor allem, wenn sie fundamentalistisch orientiert sind, jede Beziehung ab, weil Frauen dort nicht viel zählen? Letztlich alles Unsinn, denn Politik kann nur menschenorientiert im Sinne von Gleichberechtigung und Gleichheitsgrundsätzen sein und darf nicht edukativ und moralisierend werden.

Auch wenn sich Frau Baerbock um 360 Grad dreht, was sie vor gar nicht so langer Zeit von Putin gefordert hat, wird sich nicht viel ändern.





Mag. Martin Behrens, 1230 Wien