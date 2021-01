Menschenrechte im Widerspruch

Covid-19 zwingt Regierungen dazu, verschiedene Rechte gegeneinander abzuwägen: Etwa das Recht auf Leben bzw. Gesundheit gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung bzw. Demonstrationen. Viele Bürger/-innen, die sich an Corona-Vorgaben halten, sind aufgebracht, wenn z. B. auch in Österreich in verschiedensten Orten und Städten Demonstrationen stattfinden dürfen, die diese Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ins Lächerliche ziehen. Dies geschieht trotz Ausgangsbeschränkungen und Verbot von Menschenansammlungen im öffentlichen Raum ohne Mund- und Nasenschutz und ohne Abstand. Es stellt sich auch die Frage, warum solche Veranstaltungen überhaupt bewilligt werden und warum solche Demonstrationen nicht aufgelöst werden können. Die Behörden schieben sich gegenseitig die Verantwortung mit geflügelten Worten wie "Verhältnismäßigkeit" oder "es war eine friedliche Veranstaltung" zu.

Corona hat jedenfalls Fragen im Zusammenhang mit der Abwägung des Rechts auf Gesundheit mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung in den Mittelpunkt gerückt. Die europäische Menschenrechtskonvention legt fest, dass man zur Vorbeugung der Verbreitung gefährlicher ansteckender Krankheiten die Freiheit beschränken darf. Daher meine ich, dass das Recht auf Gesundheit über dem Recht auf freie Meinungsäußerung stehen müsste! Deshalb gibt es für mich doch Grenzen der freien Meinungsäußerung. Dann z. B. wenn es bei diesen öffentlichen Auftritten der Querdenker oder anderer rechtsgerichteten Gruppen teilweise um Aufstachelung zu Diskriminierung, Rassismus, Hass oder Gewalt geht. Wie gefährlich solche Entgleisungen werden können, zeigen uns die kürzlichen Vorkommnisse in Amerika!

Unter keinen Umständen tolerierbar sind die zutiefst antisemitischen, fremdenfeindlichen Äußerungen, welche die Wortführer solcher Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen massiv in den sozialen Medien sowie während den Kundgebungen unwidersprochen verbreiten. Solche Aussagen sind mit den Grundlagen einer Demokratie unvereinbar. Anstifter solcher Kundgebungen finden sich auch oft unter Politikern, die sich dann gerne als Retter der Nation feiern lassen! Das Coronavirus sollte uns einen, statt uns zu spalten.



Dr. Joe Höllhuber, 5020 Salzburg