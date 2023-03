Menschenverachtendes Wahlplakat

Der derzeitige Wahlkampf in Salzburg hat an Fahrt aufgenommen, nichts worüber sich der normale Bürger noch aufregt. Aber: Schlimmer geht immer!

Offensichtlich hat die FPÖ wieder einmal ihre Hemmschwelle auf eine Art und Weise herabgesetzt, so dass man sich fragt: Wozu ist diese Partei eigentlich noch fähig, um mit aller Gewalt an der Macht zu bleiben? Wie viel an Grauslichkeiten müssen wir von dieser Partei, deren alleiniges Interesse offensichtlich an der Spaltung der Bevölkerung besteht, noch aushalten, und wie lange dauert es, bis dieser schmale Grat zwischen verbaler und tatsächlicher Gewalt überschritten wird? Ein Plakat zu affichieren, dessen Inhalt den Zeitrahmen des Lesens mit dem Grenzübertritt sogenannter "Illegaler" in Korrelation setzt, und das eigentlich vermitteln will, dass "ständig" und "sehr viele Illegale" unsere Grenzen überschreiten, uns quasi fluten, ist das menschenverachtendste Plakat, das ich, seit ich wählen kann, jemals gelesen habe.

Auch wenn diese Menschen illegal unsere Grenze überschreiten, weil sie zum Beispiel vor einem Krieg flüchten und ihre Familie und ihre Kinder in Sicherheit bringen wollen, dann ist das zutiefst menschlich. Ich würde das genau so machen und hoffe, dass mir das in meinem Leben erspart bleibt.

Wann schiebt endlich einmal jemand diesem präfaschistischem Verhalten dieser Partei eine Riegel vor? Wann endlich erhebt sich der gesunde Menschenverstand aller gegen den dumpfen, spaltenden Radikalismus einiger weniger? Oder wollen wir bereits Erlebtes wie vor 90 Jahren noch einmal erleben?





Dr. Robert Kepplinger, 5020 Salzburg