Menschlichkeit in der Coronakrise

Einen ganz herzlichen Dank an das dientshabende Pflegepersonal des Tauernklinikums Zell am See, Ebene 3, das es uns ermöglicht hat, unsere Mutter und Oma auf ihrem letzten Weg begleiten zu dürfen.

Wir wurden mit viel Empathie und Fürsorglichkeit betreut. Und das in einer Zeit, in der der Stress durch Corona fast unerträglich wird. Ganz herzlichen Dank auch an die diensthabenden Pflegepersonen im Nachtdienst, die sich trotz hohen Arbeitsaufwands viel Zeit genommen haben, unsere Mutter nach dem Ableben erstklassig zu versorgen und stil- und würdevoll aufzubahren.

Es freut mich immer wieder, dass Corona die Menschlichkeit noch nicht unterjochen konnte.



Josef Scheiber, 5771 Leogang