Mercosur-Vertrag

Das von Herrn Stricker mit Herr Dr. Drexel geführte Interview (SN vom 13. 7.) bezüglich des EU-Vertrags mit Mercosur war sehr interessant und aufschlussreich. Mit den Aussagen Herrn Dr. Drexels kann ich mich voll identifizieren. Es kann nicht angehen, dass das Amazonas-Gebiet abgeholzt wird um Raum zu schaffen für Landwirtschaft, deren Produkte wir hier in Europa nicht zwingend benötigen.

Die Standards in den Lebensmitteln, die wir uns durchaus mühselig geschaffen haben, müssen in den Vertrag einfließen, vor allem, wenn es um Lebensmittel geht. Einen Vertrag einzugehen, der wie vor genannte Abholzungen auch noch belohnt, ist nicht richtig. Der derzeitige brasilianische Präsident denkt in anderen Dimensionen, die den heutigen Anforderungen bei weitem nicht mehr genügen. Es liegt an uns Europäern, dies bewusst zu machen, wie wohl die Geschichte uns klar macht, dass wir Europäer eine historische Mitschuld tragen. Heute wissen wir es besser und daran muss weiter gearbeitet werden. Im Prinzip ist ein solcher Vertrag eine gute Geschichte, wenn Rücksicht auf unsere Standards genommen wird. Das erwarten wir und hoffen auf Nachbesserung.

Bernhard W. Eigelshofen, 5101 Bergheim