Messebahnbrücke könnte Itzling und Liefering wieder verbinden

Sehr geehrter Herr Gemeinderat Dr. Kreibich, es ist erfrischend, wie mutig Sie eine Verkehrslösung mit der Messeanbindung an den S-Link vorantreiben. Dass Reisebusse für Tagesausflügler nicht mehr den Stadtverkehr belasten und dabei keine zusätzlichen Leerfahrten von der und in die Paris-Lodron-Straße zum/vom Parkplatz brauchen, weil die Besucher rasch mit dem Zug den Mirabellplatz erreichen können, ist genial, wenn am neuen Messeterminal auch an Sozialeinrichtungen, Ruhe- und Verköstigungsmöglichkeiten für Buslenker gedacht wird und die Messezüge für Messebesucher auch ein idealer Zubringer vom Hauptbahnhof sind, ohne den Obus zu überlasten.

Könnten Sie bitte auch darauf achten, dass diese Eisenbahnbrücke zum Messegelände auch als kombinierte Eisenbahn-, Geh- und Radwegbrücke ausgeführt wird, um die Stadtteile Itzling mit Liefering, so wie es früher vor der Verbreiterung der Fahrbahnen auf der Autobahnbrücke war, zu verbinden? Das Naherholungsgebiet Salzachsee wäre dann nicht nur für die Lieferinger, sondern auch die Itzlinger ein Gewinn!

Mag. Georg Fuchshuber, 5020 Salzburg