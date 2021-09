Messen mit zweierlei Maß

Nachdem ich den Bericht über die "speziellen Auflagen" für das Lokal in der Kaigasse gelesen habe ("Markise in Beige: Ärger über Beanstandungen der Behörde" vom 11. 9.) und über die vom Magistrat verlangten Vorschriften bezüglich Einfügung in das Stadt- und Fassadenbild, fiel mir sofort die wirklich hässliche Leuchtschrift des Geldautomaten neben der Trafik in der Getreidegasse ein. Wie geht so etwas Unmögliches durch und darf auch so bleiben? Hier wird wohl doch mit zweierlei (oder noch mehr Maß) gemessen!



Eva Weiß, 5020 Salzburg