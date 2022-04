Methan positiv nützen

Bezugnehmend auf den Brief von Georg Pechta (SN v. 12. 4.) möchte ich darauf hinweisen, dass ich bereits vor 47 Jahren ein Verfahren entwickelt habe, wo biogener Abfall (grüne Tonne, Dung von Haustieren, Grasschnitt, Laubabfall, etc.) mit dem Klärschlamm von Kläranlagen gemischt und behandelt wird. In einem Bioreaktor entsteht einerseits Biogas, das ja nichts anderes als Methangas ist, und ein wertvolles festes Produkt, das bestens zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Böden dient. Den Böden werden einerseits wertvolle Inhaltsstoffe zugeführt und andererseits wird die Bodenstruktur wesentlich verbessert (Wasseraufnahme-Kapazität wird erhöht), was dazu führt, dass Trockenperioden von Pflanzen wesentlich besser überstanden werden können. Das ist auch ein Beitrag zum Klimawandel. Dieses Verfahren wurde von mir bei der Erfindermesse im Jahre 1975 vorgestellt. Jede Menge Anerkennung von der Fachwelt, mehrere Preise und Auszeichnungen, aber im Endeffekt war niemand bereit, dieses Verfahren zu verwenden. Ein Protottyp, der in der HBLVA in der Rosensteingasse in Wien gelaufen ist, hat unsere theoretischen Berechnungen voll bestätigt. Das Patent, das ich damals bekommen habe, ist leider schon längst abgelaufen. Dennoch freut es mich, dass jetzt auf verschiedenen Ebenen, teils in abgewandelter Form, auf diese Erfindung zurückgegriffen wird. So hat sich auch jetzt die Stadtgemeinde Wien entschlossen, den Wiener Klärschlamm für die Herstellung von Biogas zu nützen. Ein positiver Beitrag für Umwelt und Klimawandel.



Dipl.-Ing. Ferdinand Lichtblau, 1020 Wien