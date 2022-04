Methangas: Innovation und Alternative

Nun wenn man in der Geschichte nachschaut, waren zu diesen Zeitpunkten auf Hawaii Vulkanausbrüche, was die hohe Methankonzentration eigentlich klar erklärt. Folglich ist das keine große Sensation.

Aber warum steigt die Methankonzentration stetig? Ist ja, eigentlich auch klar, da das unmittelbar mit der Erwärmung und den Folgen zusammenhängt!

Aber wie können wir Methan reduzieren und nutzen?

Nun eine einfache Möglichkeit mit vielleicht sogar großem Ausmaß wäre ganz einfach das Methan aus Biomüll zu gewinnen. Also genauer gesagt entsteht Methan bei Kompostierungen und gerät so in die Luft, teilweise wird es bei größeren Kompostanlagen (wahrscheinlich wird das auch beim Misthaufen in Wien gemacht) verbrannt. Hier frage ich mich, wieso wird es nicht aus dem Müll gewonnen und in den Kraftwerken als Biogas verbrannt.

Aus diesem Grund bitte ich die Regierenden, die Wirtschaft und auch die Medien:

Gewinnt das Methan aus Bioabfällen, lasst Holz, gemähtes Gras, Feldabfälle, die nicht weiter verwendet werden sammeln, und natürlich, aber gezielt verrotten und sammelt das so entstehende Methan ein (wie auch immer). Wenn wir hier in Österreich damit anfangen, könnten wir diesbezüglich eine Initiative für vielleicht die ganze Welt zünden. Fangen wir also an - bvitte!





Georg Pachta, 2344 Maria Enzersdorf