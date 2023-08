Mieten: Wohnen zweite Klasse?

Es sei der Jugend unbenommen, von Eigentum zu träumen. Ich bezweifle diese etwas unrealistische Einstellung. Frühere Umfragen, von den Wohnbauträgern in Auftrag gegeben, betonen ebenfalls Österreichs Streben nach Eigentum. Folgend wurde und wird in diese Richtung gearbeitet, auch die neue Salzburger Landesregierung betont ebenfalls "Wohnen als Eigentum leistbar zu machen". Die Wirtschaft verlangt allerdings mehr Mobilität, was bedeutet weit zu pendeln, wenn man sich keine Wohnung in Nähe des Arbeitsplatzes leisten kann. Jeder Berufstätige wird mindesten im Leben drei- bis fünfmal die Firma wechseln, muss mit Umschulungen oder weiteren Studieren rechnen. Dann gibt es in den Altersstufen ganz unterschiedliche Wohnbedürfnisse. Vor der kleinen Startwohnung zum familiengerechten Wohnen und die ganz anderen Bedürfnisse für das Wohnen im Alter.

Schauen wir in die Schweiz. Mehr als zwei Drittel der Schweizerinnen und Schweizer wohnen in "Miete" - unglaublich in einem so kapitalistischen Land. Und das noch mit hohem Standard und großem Angebot. Das hängt mit dem Steuersystem zusammen, das Wohnungseigentum mit der "Wohnsteuer" erheblich belastet (da hätten wir das Problem der zweiten Wohnungen schon mal weg), aber die Renovierungen und Investitionen erheblich steuerlich begünstigt. So gibt es einen "echten Wohnungsmarkt" und kein "Wohnen zweiter Klasse".

Das bedeutet, dass wir unsere Einstellung zu "Eigentum & Miete" überdenken und betreffend Wohnbauförderung verstärkt auf Mietwohnungen setzen müssen. Die Jugend wird uns danken, wenn entsprechend des Alters und der Familiensituation der Wohnungsmarkt flexibler und damit den heutigen gesellschaftlichen Gegebenheiten besser gerecht wird.







Anton Wintersteller, 5201 Seekirchen