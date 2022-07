Mietkauf - ein Erfolgsmodell!

Zu dem sehr einseitigen Bericht in dne SN vom 11. 7. zum Thema "Mietkauf" einige objektive Anmerkungen:

Ganz grundsätzlich handelt es sich formell bei jeder Mietkaufwohnung um eine Mietwohnung, wo sich der Mieter durch Leistung von Finanzierungsbeiträgen das Recht auf Erwerb der Wohnung sichert.

Dass beim Kauf einer solchen Wohnung die Miete angerechnet wird, ist ein alter Irrglaube und völlig undenkbar, zumal die von den gemeinnützigen Vermietern (GBV) eingehobene Miete ja 1:1 an die finanzierenden Organisationen (Banken, Wohnbauförderung) weitergeleitet wird, also nicht als "Körberlgeld" bei den GBV verbleibt (das wäre so, als ob man bei Auszug aus einer Mietwohnung die Miete retourniert erhalten würde). Naturgemäß können spätere Kaufpreise an Mieter bei Mietvertragsabschluss noch nicht genannt werden, da man Hellseher sein müsste, um zu wissen, wie die steuerlichen und sonstigen rechtlichen Rahmenbedingungen mindestens fünf (früher: zehn) Jahre später zum Zeitpunkt des Verkaufes sind. Fakt ist auch, dass stärkere Preiserhöhungen auf Grund der WGG-Novelle 2019 eher die Ausnahme sind und auch nur in den Ballungszentren des Landes von Bedeutung sind. Letztlich bleibt es dem Mieter überlassen, seine relativ neue Wohnung um den angebotenen Preis zu kaufen oder - und das ist keine Neuigkeit aus der WGG-Novelle 2019 - durch Gang zu Gericht, den Preis überprüfen und festlegen zu lassen. Dass dies selten passiert ist Beweis genug, dass sich die angebotenen Preise der GBV im Regelfall ganz deutlich unter dem Markt bewegen.

Es ist auch noch wichtig anzumerken, warum es mit vorgenannter Gesetzesnovelle zur Änderung des Regelwerkes gekommen ist: eine Reihe der von GBV günstig verkauften Mietwohnungen habt "über Nacht" eine eklatante Wertsteigerung erhalten und ihren Eigentümer gewechselt! Das war nicht der Sinn der Optionswohnung und hat von den Verantwortlichen in den GBV-Führungsetagen massiven Erklärungsbedarf gegenüber ihren Eigentümern und der Revision erfordert, zumal der Erhalt gemeinnützig geschaffenen Vermögens zu den zentralen Eckpfeilern des gemeinnützigen Wohnungswesen gehört!

Ohne den geschilderten Fall im Detail zu kennen, ist zu vermuten, dass der Mieter durch Nichtannahme des Kaufanbotes bereits 2019 seine Kaufoption verwirkt hat, der jetzt angebotene Verkauf also ein "normaler" Verkauf einer Mietwohnung ist. Ob die ca. 4000-/m2 Wohnfläche günstig oder teuer sind, kann auch nur beurteilt werden, wenn man die örtlichen Gegebenheiten kennt.

Ganz grundsätzlich ist das Mietkauf-Modell ("Optionswohnung") ein Erfolgsmodell mit wenig Systemschwächen und die Tatsache dass jährlich in Salzburg an die 100 solcher Wohnungen mit Wohnbauförderung verkauft werden, spricht für sich.



Karl Huber, 5321 Koppl