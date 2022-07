Mietkauf versus Baurecht

Vielen Dank den SN, das Modell Mietkauf zu thematisieren.

Wichtig erscheint mir in dem Zusammenhang, sich auch noch einmal die Alternative anzusehen. Der Mietkauf wird in Salzburg nämlich vom Baurecht verdrängt, also das zweifelhafte "Recht", für 100 Jahre in einer Wohnung bleiben zu dürfen, dabei allerdings viele Rechte, wie man sie als Mieter/-in genießt, nicht zu haben und dafür auch noch einen monatlichen "Baurechtszins" zu bezahlen (ca. drei Euro pro m²). Nach 100 Jahren gehört die Wohnung dann wieder dem Grundeigentümer. Der m²-Preis beim Erwerb einer Baurechtswohnung, als nächstes etwa am Dossenweg, liegt dabei nur geringfügig unter dem einer Eigentumswohnung, die einem dann aber auch wirklich gehört (wenn auch, was ich sehr richtig finde, mit einer von Seiten der Stadt festgesetzten Preisobergrenze bei Weiterveräußerung).

Obwohl etwa auch die AK sich klar gegen Baurechtslösungen ausspricht, wird sie anscheinend momentan als Wundermittel gegen die hohen Wohnungspreise gesehen. Interessanterweise verschwanden die meisten Eigentumswohnungen in Salzburg die letzten Jahre innerhalb von Tagen vom Markt. Baurechtswohnungen dahingegen waren richtige Ladenhüter, die monatelang freistanden, bis sich endlich ein "Opfer" fand.

Es wäre schön, wenn sich auch der Stadtsenat noch einmal mit dieser Thematik beschäftigen könnte und Käufer/-innen z. B. am Dossenweg zukünftig die freie Wahl zwischen Mietkauf- und Baurechtswohnung überlässt. Ich bin mir sicher, dass vielen bei diesem Vergleich die Vorzüge einer Mietkaufwohnung schnell wieder klar werden.





Markus Gastinger, 5020 Salzburg