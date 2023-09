Mietpreisdeckel wirft Fragen auf

Während es unstrittig ist, dass Beamte, Rentner und Arbeitende einen Einkommensausgleich in Höhe der Inflationsrate (wenn nicht mehr) bekommen sollten, sieht das für Vermieter anders aus. Wer in den Arbeitsjahren eine Mietwohnung als Zusatzrente angespart hat, braucht scheinbar keinen Inflationsausgleich. Schließlich kann er sich in der Hoffnung auf einen höheren Verkaufspreis nach Lebensende jetzt bei der Lebenshaltung etwas einschränken.

Man kann den Gedanken weiter führen. Während der Pensionär die höhere Pension bekommt, um die Teuerung auszugleichen braucht derjenige, der einst eine Mietwohnung als Zusatzrente erworben hat, noch zusätzlich einen Ausgleich für die enorm gestiegenen Preise im Bauhandwerk. Die Kostensteigerung bei Reparaturen liegt weit jenseits der Inflationsrate.

Über die gestiegenen Zinsen brauchen wir in dem Zusammenhang nicht zu reden, da der Wohnungseigentümer in den letzten Jahren ebenso von den Niedrigzinsen profitiert hat, wie er jetzt für hohe Zinsen aufwenden muss.



Martin Bremer, 5084 Großgmain