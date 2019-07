Mietwohnungen unbezahlbar?

Die sozialdemokratischen Gewerkschafter kritisieren, dass Mietwohnungen in der Stadt Salzburg extrem teuer sind. Sie seien nur "für die wenigsten leistbar" (SN, 22. Juni 2019). Die Gewerkschaft geht sogar so weit, von Mietwucher zu sprechen. Die hohen Mietpreise sind ein seit Langem bekanntes Problem und betreffen immer mehr Menschen. Besonders armutsgefährdete Menschen können sich das Wohnen kaum mehr leisten. Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) hilft bei der Miete nur bis zum höchstzulässigen Wohnaufwand (HWA). Dieser ist für eine Person mit 380 Euro pro Monat begrenzt. Bei den von der Gewerkschaft erhobenen Mieten macht das gerade einmal die Hälfte des Mietpreises aus.

Ein Blick in die SN-Wochenendausgabe bestätigt das nochmals. Auch hier war keine einzige Wohnung zu finden, die dem Maximalpreis der BMS entsprechen würde. Salzburg braucht endlich wieder Wohnungen, die sich die hier lebenden Menschen auch leisten können! Die Sozial- und Wohnbau-Politiker/-innen sind dringend zu gemeinsamem Handeln aufgerufen. Ein erster Schritt sollte die sofortige Erhöhung des HWA sein.





Mag. Norbert Krammer, VertretungsNetz - Erwachsenenvertretung, 5020 Salzburg