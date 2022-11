Migranten integrieren am österreichischen Arbeitsmarkt

Die meisten Betriebssparen in Österreich suchen händeringend nach Arbeitskräften. Tausende vor allem junge Männer und Frauen flüchten zu uns. Ich würde es so machen: Egal welcher Aufenthaltsstatus gegeben ist bzw. auch wenn noch keiner gegeben ist, wer zu uns kommt und Grundversorgung oder sodann Sozialunterstützung bezieht, der muss umgehend Deutschkurse und andere Integrationskurse besuchen, widrigenfalls die Leistungen gestrichen werden. Danach beginnt verpflichtend die Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Es sollte doch möglich sein, dass gerade jüngere Menschen innerhalb von 2 - 3 Jahren entsprechende Deutschkenntnisse, hier gelebte Werte sowie eine beginnende Karriere am Arbeitsmarkt verinnerlicht haben. Aktuell vermitteln wir den Eindruck: kommt zu uns, hier werdet ihr versorgt, arbeiten braucht ihr nicht. Besser wäre der Eindruck: kommt zu uns, lernt was, engagiert und integriert euch, versorgt euch dann selbst, die Chancen bekommt ihr; und wenn nicht: dann geht woanders hin!

Günter Österer, 5020 Salzburg