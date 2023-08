Man kann für eine hohe Gefängnisstrafe bei einer Vergewaltigung Verständnis haben. Was aber Unverständnis hervorruft sind milde Urteile im Straßenverkehr, speziell bei Verkehrsunfällen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss mit tödlichem Ausgang. Dazu wurde einem potenziellen Lenker x-mal wegen Trunkenheit am Steuer der Führerschein entzogen, da sich der Autofahrer trotzdem wiederholt unter Alkoholeinfluss ans Steuer setzte. Nicht einmal ein verschuldeter Verkehrsunfall hielt ihn von seinen Übertretungen ab. Erst durch einen verschuldeten Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang beendete seine uneinsichtige Verhaltensweise. Ein dafür erhaltenes Strafausmaß in der Höhe von zwei Jahren wird ihm nur ein Schmunzeln hinter Gittern entringen.

So lange die Justiz derartige Wahnsinnstaten nicht tiefer in ihrer Urteilsfindung sieht, wird sich im mitbezogenen Blutzoll auf den Straßen keine Besserung zeigen. In der StVO steht, dass man seine Fahrweise den gegebenen Straßenverhältnissen anzupassen hat. Als Beispiel wäre eine eisige Fahrbahn anzusehen. Diese Missachtung der vorgeschriebenen Gesetzesstelle in der StVO forderte ebenfalls ein Todesopfer, wobei der Lenker gleichfalls unter Alkoholeinfluss stand. Urteil: bedingte Haftstrafe. Auch hier bekommt man das Gefühl einer seltsamen Auslegung einer bestehenden Gesetzesstelle und stellt sich die Frage einer eigenartigen Bevormundung. Somit wäre eigentlich die StVO, zumindest mit dem betreffenden Paragraph, obsolet oder man bedient sich einer dementsprechenden Novellierung.

Heinz Pruner, 5020 Salzburg