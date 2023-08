Russland gewinnt durch den Militärputsch in Niger an Einfluss in der Sahelzone. Viele Nigrer unterstützten den Aufstand mit lautstarken Rufen wie "Russland, Russland". Französische Fahnen wurden verbrannt, die frühere Kolonialmacht ist unbeliebt. Andere Staaten wie Burkina Faso und Mali gelten jetzt schon als befreundete Staaten von Russland. Aber auch China spielt im Hintergrund eine bedeutende Rolle in Afrika. Während Peking seinen Einfluss primär durch den Export der Wirtschaft und den Ausbau der Infrastruktur steigert, ist Russland militärisch durch Sicherheitsfirmen präsent.

Niger hat viele Rohstoffe, die hauptsächlich in die EU exportiert werden. Die in Armut lebenden Einheimischen, sehen das Vorgehen als koloniales Verhalten, und das ist für den russischen Präsidenten Putin eine günstige Möglichkeit in der Sahelzone seine Macht zu erweitern. Wird bald die Söldner-Gruppe Wagner in Niger auftauchen?

Die westafrikanische Staatengemeinschaft will mit einer Eingreiftruppe die verfassungsmäßige Ordnung in Niger wiederherstellen. Ob sie tatsächlich interveniert, ist ungewiss. 25 Millionen Menschen wohnen in dem weitläufigen Land und man kann es nur schwer mit militärischen Streitkräften kontrollieren.







Oberst i.R. Kurt Gärtner, 4600 Wels