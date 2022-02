Milliarde sollte in Pflege fließen

Die Bundesregierung hat die sinnlose Verteilung von einer Milliarde Euro bei einer Impflotterie Gott sei Dank abgesagt. Seit Jahren verspricht die Politik eine Reform im Pflegebereich - viel ist bis heute nicht geschehen.

Wenn man bedenkt, dass die Zahl der demenziell erkrankten Menschen laut WHO bis 2030 um 40 Prozent zunimmt, ist das für viele eine düstere Aussicht. Zwischenzeitlich warten auch sehr viele, vor allem ältere Menschen in den Seniorenhäusern auf Grund von Mangel von Pflegepersonal auf eine ausreichende Betreuung, tausende Personen warten zu Hause - und mit ihnen auch die verzweifelten Angehörigen - auf einen Platz in einem Seniorenhaus oder auf eine entsprechende Betreuungsperson für die Möglichkeit der Pflege zu Hause. Das Gleiche passiert bereits in Krankenhäusern, kranke Menschen finden keinen Platz und werden abgewiesen. Das ist eine beschämende Situation für ein Land wie Österreich, das hat die Bevölkerung dieses Landes nicht verdient! Ich ersuche die Entscheidungsträger der Politik, diese Milliarde in die Pflege und Gesundheit der Bevölkerung sinnvoll zu investieren. Alle Österreicher werden es der Politik danken, wenn dieses Geld zum Wohl der Menschen und der Menschlichkeit investiert wird und gemeinsam mit der Bevölkerung zu einem neuen "Wir" findet!

Gerhard Schober, 5423 St. Koloman