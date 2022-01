Ferdinand Piëch wollte nach seiner ersten Testfahrt in einem Tesla gleich das ganze Unternehmen kaufen. Was Innovation bedeutet, erkannte Piëch schneller als seine Angestellten. Tesla hat nicht verkauft und ist heute mehr wert als alle deutschen Premiumhersteller zusammen. Salzburg sollte die Wahl haben: 40 Millionen in Lösungen aus den 70er-Jahren zu investieren oder das Geld lieber dort anzulegen, wo alle etwas davon haben: den öffentlichen Verkehr der Zukunft.



Christian Salic, 5020 Salzburg