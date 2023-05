Zum Leserbrief "SPÖ muss in die Landesregierung" in den Salzburger Nachrichten: Sehr geehrter Herr Ing. Pikel! Zu Ihrem Leserbrief vom 8. 5. 2023 kann ich nur bemerken: Die SPÖ wollten 82 Prozent nicht , die ÖVP 69 Prozent nicht, die KPÖ plus 88 Prozent nicht usw. Liebe Grüße nach Wien - soll doch dort der Ludwig eine Minderheitsregierung machen und uns zeigen, wie es funktioniert.



Mag. Josef A. Kendler, 5340 St. Gilgen