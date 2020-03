Nahezu täglich bin ich derzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln als Pendler in die Stadt Salzburg unterwegs (Gesundheitswesen). Und nahezu täglich erlebe ich in dieser Ausnahmezeit, dass es nahezu ausschließlich einzelne Polizisten, Polizisten im "Pulk", aber auch im Gänsemarsch sind, die nie und keinesfalls den derzeit vorgegebenen und äußerst sinnvollen Mindestabstand zu Passanten in Bahnhöfen oder auf Gehsteigen wahren. Nahezu verwunderlich.



Petrus Forster-Sonnenburg, 5201 Seekirchen