Ministerin für Verfassung soll sich vor Grundpfeiler der Demokratie stellen

Zum Artikel "Das schwarze Netzwerk der Macht": Mit Erstaunen lese ich immer wieder, dass in der Salzburger ÖVP gerade Ministerin Karoline Edtstadler als Personalreserve für eh alles, also auch für die Haslauer-Nachfolge etc., gehandelt wird. Ich frage mich als Wähler, wodurch zeichnet sich Frau Edtstadler aus, außer dem Willen zur Macht und einer oberflächlichen Anpassungsfähigkeit in jedes politische Gefüge?

In Zeiten der unseligen türkis-blauen Regierung war sie als Staatssekretärin im Innenministerium unter Kickl nicht wahrnehmbar. Wo war sie während Kickls BVT-Anschlag? Nix gehört, nix gesehen, nix gewusst? Aktuell agiert sie als Bundesministerin für Verfassung, soll also unsere Verfassung und unser Rechtssystem schützen, zeichnet sich allerdings durch immer wiederkehrende Angriffe auf die Justiz und unser Rechtssystem aus. Wenig verwunderlich, wurde sie doch groß in der Zeit von Ex-Kanzler Kurz, der sich und die Seinen stets im rechtsfreien Raum wähnte und wähnt.

Von einer Ministerin für Verfassung, von einer Politikerin, die in unserem Bundesland Salzburg eine größere Rolle spielen soll, erwarte ich mir, dass sie nicht unsere Justiz als Grundpfeiler der Demokratie angreift, sondern sich vor sie stellt.







Helmut Neumayer, 5020 Salzburg