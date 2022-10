Van der Bellen's Behauptung "so sind wir nicht, so ist Österreich einfach nicht" muss in Anbetracht der jüngsten innerpolitischen Ereignissen bezweifelt werden. Da erinnert eine Mutter ihren Sohn (einen hochrangigen Beamten bzw. einen ÖBAG Vorstand) daran, wie er erzogen wurde und prompt kommt dieser drauf, dass er eigentlich Opfer und nur ein bisserl Täter ist. Kein Wunder bei einer ihm drohenden Haftstrafe von bis zu zehn Jahren. Da wird selbst der größte politische Macher kronzeugen-katholisch, noch dazu, wenn man auf diese Weise juristisch geschützt in die Aufklärerrolle abtauchen kann.

Sein Widerpart, ein zurückgetretener Bundeskanzler ist, wie es sich jetzt herausstellt, ein echter Tonbandaufnahme-Experte. Zur rechten Zeit die richtige Handy-Taste gedrückt, kann schon helfen, den medialen Aufschrei zu reduzieren.

Jetzt bleibt nur noch offen, welchen Posten der noch amtierende Nationalratspräsident für sich erfinden wird. Die Möglichkeiten werden weniger. Der Kronzeugenposten und der Abhörungsposten sind schon besetzt. Aber es wird sich schon was Adäquates finden lassen, denn mir san so.

Ewald Klösch, 5302 Henndorf a.W.