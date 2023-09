Miserabler Service der Post AG

Dass die Zustellung im Raum Seekirchen, Ortsteil Oberkriechham, nicht funktioniert, ist schon länger bekannt. Dass aber die Arbeitsweise der zuständigen Zustellerin derart miserabel ist, ist nicht mehr zu dulden. Die Post wurde mehrmals nur auf den Boden vor die Haustür geschmissen und nicht in die dafür vorgesehenen Postkästen. Wind und Regen haben die Post (Rechnungen, Bescheide usw.) unleserlich gemacht oder sind überhaupt verschwunden.

Die Post wird jetzt zwar in den Postkasten gestopft, allerdings nicht einsortiert (zwei Parteien), Werbung kommt zu spät oder gar nicht.

Das Fass zum Überlaufen bringt jetzt aber die Paketzustellung. Die Zustellerin steckt nur die Verständigung in den Postkasten und stellt die Pakete nicht zu. In meinem Haus ist immer jemand anwesend. Es wird aber nicht mehr angeläutet! Um noch eines draufzusetzen, werden die Pakete jetzt auch ohne Zustellung sofort dem Absender zurückgeschickt. Mit dem Vermerk "unzustellbar" oder "Kunde nicht erreichbar".

Nach unzähligen Telefonaten mit der Post und dem Stadtamt Seekirchen haben wir es nun endgültig satt und wenden uns an die Öffentlichkeit. Durch diese Arbeitsweise entstehen für uns nur Nachteile, für die die Post AG verantwortlich ist. Bei Rechnungen, wo man einen Skonto abziehen könnte, entstehen Mahngebühren, Werbung mit Aktionen kommt erst an, wenn diese nicht mehr gültig sind, Pakete müssen selbst am Postamt abgeholt werden oder werden sofort dem Absender retourniert, obwohl wir Versandkosten bezahlen. Diese Zustände haben wir in anderen Ländern gekannt, aber jetzt ist das auch in Österreich so. Wo wird das hinführen?



Franz Wagner, 5201 Seekirchen