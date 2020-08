Misere des öffentlichen Verkehrs

Schon länger ist die Situation des öffentlichen Busverkehrs in der Stadt Salzburg eine Zumutung, wegen eines akuten Anlassfalls möchte ich mich öffentlich äußern.

Mein elfjähriger Sohn wollte am Donnerstag, 13. August, von Aigen ins Sport-Zentrum Nord zum "Testival" fahren. Mit dem Bus um 8.24 Uhr von der Station Valkenauerstraße wäre er rechtzeitig und pünktlich um 9.00 Uhr angekommen. Leider kam der Bus erst um 8.38 Uhr, also 14 Minuten zu spät, an. In weiterer Folge teilte der Chauffeur völlig überraschend in der Bessarabierstraße mit, dass der Bus umkehren müsste, wer weiterfahren wolle, solle den nächsten Bus nehmen. Da auch die Beschriftung der Busse sehr zu wünschen übrig lässt, bestieg mein Sohn den nächsten Bus in der Gegenrichtung. Damit war es für den Sportvormittag zu spät.

Nach solchen Erlebnissen ist es nicht weiter verwunderlich, dass vermehrt Alternativen - z. B. der Pkw - gewählt werden.

Gibt es keine politische Gruppierung, die darauf hinweist, dass mit dem bestehenden Busangebot - welches im Schuljahr im Stau steckt und in den Ferien außer Konkurrenz mit 15-minütigem Abstand anderen Verkehrsmitteln hinterhertaumelt - keinesfalls Reduktionen im Verkehrs- und Schadstoffaufkommen erreicht werden können?







Manfred Schwenoha, 5026 Salzburg