Misere im Volksgarten

Seit nun mehr als neun Jahren steht die Volksgartensauna leer. In diesen Jahren gab es immer wieder halbherzige Ideen und Pläne einzelner Politiker, welche nie wirklich weiterverfolgt wurden. Derweil verkamen das Gebäude und die Ecke des Parks immer mehr zu einer Ruine, einem Unort, welcher durch die laufenden Betriebs- und Instandhaltungskosten die Stadt einiges an Geld kostete. Dabei galt es dies doch anfangs zu vermeiden. Nun wird alles abgerissen, was ebenfalls immer vermieden hätte werden sollen. Diese kleine politische Dauerbaustelle kann als Symbol dafür gesehen werden, dass in der gegenwärtigen Stadtregierung

Visionen und ein gemeinschaftliches Handeln für die Stadt weitgehend fehlen.

Alexander Kozian, 5020 Salzburg